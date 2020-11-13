Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقا رئيسيا بموجب اتفاق وقف النار

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت الأمم المتحدة إن الأطراف المتحاربة في ليبيا ستفتح فورا الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه.

وعقد الجانبان اجتماعا للجنة عسكرية مشتركة في مدينة سرت التي تمثل جبهة للمواجهة، حيث يستكشف الطرفان سبل تطبيق اتفاق الهدنة الذي أبرم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة.

وقال عضو في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، متحدثا في مقر اللجنة الجديد في سرت، إن الجانبين سيبدآن على الفور العمل لإعادة فتح الطريق، بما في ذلك إزالة الألغام وسحب المقاتلين من المنطقة.

وسيجري نقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى طرابلس أو بنغازي قبل الرحيل من ليبيا بحلول 23 يناير على النحو الذي نصت عليه اتفاقية جنيف.

ويتزامن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع محادثات سياسية في تونس، حيث وافق 75 ليبيا اختارتهم الأمم المتحدة الأربعاء على إجراء انتخابات في غضون عام ونصف العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقف دائم لإطلاق النار.. طرفا الصراع الليبي يوقعان اتفاقا عسكريا في جنيف

خطوة نحو السلام والاستقرار.. جوتيريش يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

إنجاز مهم وخطوة ضرورية.. البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أردوغان يتحدى الأمم المتحدة وينتهك الهدنة في ليبيا.. صور

مستبشرون خيرا.. رئيس البرلمان الليبي: عودة حركة الطيران بين بنغازي وطرابلس

الجيش الليبي: معسكر الإخوان بحكومة الوفاق يرفض الحل السلمي

ترشيحاتنا

كاش مايوه مثير.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة جريئة

حبس الساخر من إذاعة القرآن الكريم

ملك الفتاوى الشاذة.. حكاية 13 دعوة لـ ياسر برهامي أثارت الجدل

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

مضطرب نفسيا ورفعت عليه قضية خلع.. تعليق زوجة مواطن على محاولته الانتحار بالتحرير

أرخص عربية في مصر بسعر 55 ألف وبديل للتوك توك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

بدون أدوية.. دراسة تكشف عن علاج فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا

تويوتا كورولا الأكثر مبيعا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور