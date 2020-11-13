روسيا: بايدن يدرك الحاجة إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يدرك الحاجة إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.





وقال نيبينزيا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا هناك احتمال بالتقدم في مسألة تمديد معاهدة ستارت 3 إذا فاز بايدن في الانتخابات: "هذا لا يعني أن كل شيء سيكون سلسا للغاية مع الأمريكيين في مجال التسلح ونزع السلاح إذا استلمت الإدارة الديمقراطية الحكم".





وأضاف: "لكن حقيقة أن بايدن يفهم الحاجة إلى تمديد معاهدة ستارت هي حقيقة ذكرها. بالمناسبة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منذ وقت ليس ببعيد".





ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.



