مليون إصابة يوميا.. توقعات صادمة بشأن إصابات كورونا في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يواجه الشعب الأمريكي مصيرا مروعا حول تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الموجة الثانية، ففي مارس الماضي كانت مستشفيات مدينة نيويورك متضررة بشدة من موجة هائلة من حالات الإصابة بالفيروس برغم أنها لم تتجاز 35 ألف حالة يوميا، أما الآن تجاوز عدد الإصابات في البلد وحدها أكثر من 112000 في يوم واحد.









ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، وصلت الحالات إلى ذروتها في الولايات المتحدة على الإطلاق بأكثر من 132000 يوم الجمعة الماضية، ويوم الاثنين، تجاوزت الولايات المتحدة 10 ملايين حالة - بعد 10 أيام فقط من تجاوز عدد الحالات 9 ملايين، قبل ذلك، استغرق الأمر أسبوعين لترتفع الحالات من 8 ملايين إلى 9 ملايين، وثلاثة أسابيع حتى تزداد الحالات من 7 ملايين إلى 8 ملايين.









و بلغ معدل الإيجابية الأسبوعية في البلاد - نسبة اختبارات فيروس كورونا التي جاءت إيجابية - 9%، فيما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن المعدل المثالي يجب أن يكون أقل من 3%، وتضررت ست ولايات فقط وواشنطن العاصمة فيما يعد معدل ولاية سوث داكوتا هو الأعلى بمعدل 54%.









ويتوقع الخبراء أن تكون هذه الزيادة في الخريف والشتاء هي الأكبر وربما المميتة حتى الآن، حيث أدت الزيادة الثانية التي شهدتها البلاد خلال الصيف ، من يونيو إلى أغسطس ، إلى ما يقرب من 4.2 مليون حالة، ومنذ سبتمبر ، سجلت الولايات المتحدة بالفعل حوالي 4 ملايين أخرى.









وفقًا لتوقعات حديثة من Pantheon Macroeconomics ، يمكن أن تكون الولايات المتحدة في طريقها لتسجيل مليون حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا بحلول نهاية عام 2020 إذا استمر متوسط ​​الحالات في النمو بنسبة 34٪ من أسبوع لآخر، كما هو الحال حاليًا.









وتقدم النماذج الأخرى تقديرات مقلقة، و يتوقع معهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن أن تصل الحالات اليومية إلى ما يقرب من 306000 حالة في 31 ديسمبر، و إذا استمرت الولايات في تخفيف القيود.



