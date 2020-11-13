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رياضة

مانشستر يونايتد يقدم عرضا رسميا لاستعادة كريستيانو رونالدو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
قدم نادي مانشستر رسميا عرضا رسميا إلى خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، لاستعادة النجم البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ريكورد" البرتغالية، أن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عرضا رسميا إلى خورخي مينديز من أجل عودة كريستيانو رونالدو إلى مسرح الأحلام، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

كانت تقارير صحفية، أشارت أن يوفنتوس يخطط للتخلص من رونالدو، خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية، التي يمر بها.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 5 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع هدفا  وحيدا.

يذكر أن رونالدو سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009، ثم انتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد الذي لعب له حتى صيف 2018، لينتهي به المطاف في يوفنتوس.
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