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محافظات

ضبط 10 آلاف كمامة و8 آلاف عبوة معقم مجهولة المصدر بالمنوفية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.

وتحفظت القوات، على 3 طن و500 كجم أرز طعام و 1طن و500كجم دقيق، 3طن و500كجم مكرونه ،800 كجم سمن صناعى و240زجاجة مياه معدنية ، كما تم  ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية وضبط 1طن و500كجم سكر بدون مستندات أوفواتير دالة على مصدرها، وكذا ضبط محل أسمدة زراعية بدون ترخيص وحيازة أسمدة بدون مستندات وتم التحفظ على 8 طن أسمدة زراعية و 50 جركن سماد سائل نوفا بلس مخصب حيوى زنة الجركن 20كجم وضبط محل أعلاف لإدارته بدون ترخيص وضبط ما يزيد عن 7 طن أعلاف و2 طن ذرة صفراء بدون مستندات.

وأكد الرائد أيمن عبد الرحمن رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية بأنه تم تحرير (239) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 1 وحتى 7 نوفمبر 2020، ومن أهمها تحرير (91) قضية عدم الإعلان عن الأسعار  ، (27) قضية عدم وجود شهادة صحية " محلات تجارية " ، (22) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، (37) قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن و(33) قضية تقرير إنتاج غير مطابق للمواصفات " مخابز بلدية " وكذا (16) قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل (مستودع غاز).

ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر لإدارة مصنع بسكويت يدار بدون ترخيص وتجميع عبوات من البسكويت منتهى الصلاحية والغير صالح للإستخدام الأدمى بغرض تدويره وإعادة تعبئته وتغليفه في عبوات جديده بأسماء شركات وهمية (غش تجارى ) وضبط 28كرتونه بسكويت بإجمالى 8046 باكو مدون عليها ماركه الهدى " علامه تجاريه" غير مسجلة وكذا ضبط ماركة بيرى غير مسجلة والتحفظ على ماكينة و10 رولات تغليف بسكويت ، فيما تم تحرير محضر ضد إدارة مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص وإستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستخدام (غش تجاري)، وتم ضبط 1طن و 240 كجم حامض كبرتيك وسلوفنيك وهيدروكسيد صودا تستخدم في التصنيع و 1طن صابون سائل و10 طن كلور و2000 جركن فارغ مدون عليه علامة تجارية وهمية ماجيك وغير مسجلة بإجمالى مطبوطات 12 طن و240كجم مستلزمات إنتاج.

وتم تحرير محضر لتجميع أدويه بشرية مخصصه لبنك الدم ومحظور الإتجار فيها خارج المستشفيات الحكومية وكمامات طبية مخصصة للعمليات الجراحية غير صالحة للأغراض الطبية (غش تجارى ) وتم ضبط 10ألاف و300 كمامة طبية مخصصة للعمليات الجراحية غير صالحة للإغراض الطبية و1200عبوة وأكياس وزجاجات وعلب أقراص أدوية بشرية محظور الإتجار فيها خارج المستشفيات الحكومية ، ومحضر أخر لحيازة وعرض بيع مستلزمات طبية بدون مستندات دالة على مصدرها والتحفظ على 8 ألاف عبوة معقم اليد فانيكا و450 عبوة جيل و400 عبوة كحول أبيض.
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