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أشهر علاج للمعدة.. إليك الآثار الجانبية لعقار فلاجيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:15 م
اشهر علاج للمعدة
اشهر علاج للمعدة .. إليك الآثار الجانبية لعقار فلاجيل
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اسماء محمد
يعد عقار فلاجيل من أشهر الأدوية المستخدمة على مستوى العالم في علاج العديد من المشكلات الصحية خاصة فيما يتعلق بالمعدة والامعاء .

ومن المعروف ان كل دواء قد تكون له بعض المضاعفات التى تترواح بين القوية والخفيفة .. فما اشهر الآثار الجانبية لعقار فلاجيل ؟
عرض موقع  " webmd" ابرز الآثار الجانبية لعقار فلاجيل، وهى: دوخة ، صداع ، ضيق بالمعدة ، الغثيان ، القيء ، وفقدان الشهية، الإسهال ، الإمساك في حال استمرار أي من هذه الآثار أو ساءت ، أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور.

قد يتسبب هذا الدواء في تحول لون البول إلى لون أغمق، وهذا التأثير غير ضار وسيختفي عند توقف الدواء.

تذكر أن الطبيب قد وصف هذا الدواء لأنه قد رأى أن الفائدة التي تعود عليك أكبر من مخاطر الآثار الجانبية،وعدد كبير ممن يتناولون هذا الدواء ليس لديهم آثار جانبية خطيرة.

أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة ، مثل علامات عدوى جديدة مثل التهاب الحلق الذي لا يختفي ، والحمى ، وكدمات سهلة نزيف ، وآلام في المعدة البطن ، والتبول المؤلم .

احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة للغاية ، بما في ذلك: عدم الثبات ، والنوبات ، والتغيرات العقلية المزاجية (مثل الارتباك) ، وصعوبة التحدث ، وخدر أو وخز الذراعين والساقين ، وألم العين ، وتغيرات الرؤية المفاجئة ، والصداع الذي شديدة أو لا تختفي ، تصلب مؤلم الرقبة.

قد يؤدي استخدام هذا الدواء لفترات طويلة أو متكررة إلى مرض القلاع الفموي أو عدوى الخميرة الجديدة ، اتصل بطبيبك إذا لاحظت وجود بقع بيضاء في فمك ، أو تغير في الإفرازات المهبلية ، أو غيرها من الأعراض الجديدة.

من النادر حدوث رد فعل تحسسي خطير للغاية تجاه هذا الدواء. ومع ذلك ، احصل على مساعدة طبية على الفور إذا لاحظت أي أعراض لرد فعل تحسسي خطير ، بما في ذلك: طفح جلدي ، حكة و تورم خاصة في الوجه - اللسان - الحلق، دوار شديد ، صعوبة في التنفس .

هذه ليست قائمة كاملة من الآثار الجانبية المحتملة ولكنها تتضمن اشهرها فقط إذا لاحظت تأثيرات أخرى غير مذكورة أعلاه ، اتصل بالطبيب أو الصيدلي.

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