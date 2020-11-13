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فن

استقالة تامر عبد المنعم من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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شيري نبيل - محمد نحلة
قال مصدر مطلع إن الفنان تامر عبد المنعم قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون إبداء أي أسباب.

كان  تامر عبد المنعم قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ حيث تمت اقالته لأسباب تتعلق بعلاقته الوطيدة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وتم تعيينه كمستشار بمكتب رييس الهيئة العامة لقصور الثقافة الي ان تم تعيينه مرة اخري مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ ليعيد القصر امجاده من خلال انتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

واقام  تامر عبد المنعم مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة احمد ولبني عبد العزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع.

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