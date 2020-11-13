استقالة تامر عبد المنعم من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة

قال مصدر مطلع إن الفنان تامر عبد المنعم قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون إبداء أي أسباب.
كان تامر عبد المنعم قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ حيث تمت اقالته لأسباب تتعلق بعلاقته الوطيدة بالرئيس الراحل حسني مبارك.
وتم تعيينه كمستشار بمكتب رييس الهيئة العامة لقصور الثقافة الي ان تم تعيينه مرة اخري مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ ليعيد القصر امجاده من خلال انتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.
واقام تامر عبد المنعم مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة احمد ولبني عبد العزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع.