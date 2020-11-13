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رياضة

خاص | إنبي يحسم صفقة زياد بوغطاس.. والتوقيع الأسبوع المقبل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:33 م
زياد بوغطاس
زياد بوغطاس
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محمد السعيد
أكد الإعلامي التونسي محمد هيدي أن زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي أنهى اتفاقه مع نادي إنبي، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال محمد هيدي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": زياد بوغطاس أنهى اتفاقه مع إنبي للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وتابع: "من المقرر أن يسافر بوغطاس إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل لتوقيع العقود".

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا مد القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الحالي، بسبب تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الماضية توافد العديد من نجوم منتخب تونس على الدوري المصري، وذلك بعد التألق الكبير لـ فرجاني ساسي مع الزمالك، وعلي معلول مع الأهلي.
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