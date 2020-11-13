اتحاد الكرة: إيجابية اختبار كورونا لـ ثلاثة من لاعبي مصر وتوجو

قال اتحاد الكرة المصري إن معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس امم افريقيا .





وأضاف الاتحاد في بيان مفتضب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، قائلا: من المقرر أن تجرى إختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة .