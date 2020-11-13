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رياضة

اتحاد الكرة: إيجابية اختبار كورونا لـ ثلاثة من لاعبي مصر وتوجو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:53 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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يسري غازي
قال اتحاد الكرة المصري إن معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس امم افريقيا . 

وأضاف الاتحاد في بيان مفتضب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، قائلا: من المقرر أن تجرى إختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة . 

على جانب آخر ، أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
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