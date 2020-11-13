أنغام بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت أنغام وهو ترتدي فستانا أنيقا باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة، نالت إعجاب متابعيها.







ووضعت أنغام لمسات من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.







ومؤخرا طرحت الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لا تستغرب" عبر القناه الرسمية لـ شركة روتانا على موقع "اليوتيوب"، واتقربت من كسر حاجز الـ ١٠٠ الف مشاهدة.





تقول كلمات الأغنية: "أحيان في عقلك فكرة تدور وفچأة ماتدري الا وهي قدامك؟ وتسأل نفسك صوتي چهور ؟! وش درى العالم اللي في بالك.. مرات تصير من خاطرك الوفير ويچي مرة يعبر عن كثير .. لا تستغرب".





وأحيان في عقلك تحسن ظن .. وتچهل ما يحصل لو هو أمامك .. وتبقى تحاول تلقى حلول لين ما تتعب والحل قدامك".





"لا تستغرب" كلمات : واحد، والحان : سهم، وتوزيع : عصام الشرايطي، قيادة اركسترا : ثامر غنيم.

