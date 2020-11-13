Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنغام بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:20 م
انغام
انغام
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت أنغام وهو ترتدي فستانا أنيقا باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة، نالت إعجاب متابعيها.


ووضعت أنغام لمسات من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.


ومؤخرا طرحت الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لا تستغرب" عبر القناه الرسمية لـ شركة روتانا على موقع "اليوتيوب"، واتقربت من كسر حاجز الـ ١٠٠ الف مشاهدة.


تقول كلمات الأغنية: "أحيان في عقلك فكرة تدور وفچأة ماتدري الا وهي قدامك؟ وتسأل نفسك صوتي چهور ؟! وش درى العالم اللي في بالك.. مرات تصير من خاطرك الوفير ويچي مرة يعبر عن كثير .. لا تستغرب".


وأحيان في عقلك تحسن ظن .. وتچهل ما يحصل لو هو أمامك .. وتبقى تحاول تلقى حلول لين ما تتعب والحل قدامك".


"لا تستغرب" كلمات : واحد، والحان : سهم، وتوزيع : عصام الشرايطي، قيادة اركسترا : ثامر غنيم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ وردة في الشعر.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

أنغام تعلن تفاصيل حفلتها على مسرح المنارة

شاهد.. أنغام تنشر صورة جديدة من حفلها بمسرح المنارة

أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة مزح.. شاهد

أنغام تشوق جمهورها لـ كليب "مزح": باقي من الزمن 3 أيام

أنغام تطرح كليب أغنية لا تستغرب .. فيديو

ترشيحاتنا

علي محمد علي معلقا على مباراة مصر وتوجو غدا

بدأت بخطاب كارثي وانتهت بضياع موهبة مصرية.. القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة

صفقة الزمالك المحتملة.. تعرف على أرقام أمير عادل "رونالدينيو" الدنمارك

بعد خسارته الانتخابات.. طرد أحفاد ترامب من المدرسة

أمريكا تدعو للتدخل الفوري لوقف الحرب الأهلية في إثيوبيا

الليلة.. منى زكى ومحمد فراج ضيفا "معكم"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل

أسعار ومواصفات أودي audi a3 اليوم في مصر .. صور

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

Advertisements