بحر في الشارع.. شاهد ماذا فعلت السيول في مدينة السلوم.. فيديو









وكشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن أن كمية الأمطار التي سقطت كانت كثيرة جدا، موضحا ان الأمطار الغزيرة نتج عنها سيول في مناطق الكيلو 4، ووادي الرمل ، والقصر، بالإضافة إلى سيول في مدينة السلوم، مضيفا أن السيول لم تسفر عن أى خسائر في الأرواح .





وأضاف أن مجالس المدن بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية قامت بجهود كبيرة للسيطرة علي المياة قبل أن تصل إلى مساكن المواطنين خاصة بمنطقة الكيلو 4 وتحويل مجرى السيل بعيد عن المنطقة السكنية .





وأكد أن الطريق الدولى مطروح اسكندرية ومطروح السلوم شهد أيضا تجمعات كبيرة من مياه الأمطار خاصة بمنطقة رأس الحكمة وسيدى حنيش ووادى الرمل مما أعاق حركة السيارات .





وأشار إلى أنه لمنع تكرار ذلك تم التوجية بتكثيف الأعمال وإقامة حواجز خرسانية لصد المياه عن المقابر مع البدء فى الدفن فى المنطقة المرتفعة بأرض المقابر بدلا المنطقة المنخفضة خاصة فى الوقت الحالى مع استكمال السور ومراجعة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة .





وأكد شعيب، أن مياه الأمطار، لها أهمية كبيرة لأبناء مطروح خاصة قاطنى المناطق الصحراوية، والتى يعتمدون عليها لملء الخزانات والآبار لاستخدامها في الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.



