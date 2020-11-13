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اتحاد الكرة: محمد صلاح سيبقى في القاهرة.. لهذا السبب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حمزة شعيب
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم، إصابة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، منوها بأن حالته مطمئنة وسيبقي في القاهرة لحين تحول المسحة من إيجابي لسلبي.

وتابع الجنايني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" تم عمل مسحة لجميع للاعبي منتخب مصر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ نادي ليفربول بحالة محمد صلاح.
 
وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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