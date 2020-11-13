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ديني

علي جمعة ينعى شيخ العشيرة المحمدية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:02 م
علي جمعة ينعي شيخ
علي جمعة ينعي شيخ العشيرة المحمدية
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محمود ضاحي
نعى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق العشيرة المحمدية في وفاة شيخها السيد نور محمد عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم حفيد شيخنا الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.

وكتب جمعة عبر الفيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" لا نقول إلا ما يرضى الله، بمزيد من الحزن والأسى ننعي العشيرة المحمدية في وفاة شيخها السيد نور محمد عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم حفيد شيخنا الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر بمسجد السادة المشايخ بقايتباي (العشيرة المحمدية) والعزاء غدا بعد صلاة المغرب بالمسجد.

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