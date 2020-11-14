صبا مبارك تستعيد ذكرياتها مع الصيف بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت الفنانة صبا مبارك مرتدية توب قصيرا باللون الأصفر مع قصة شعر شبابية بسيطة، ولم تتكلف في وضع كثير من المكياج والإكسسوارات.





وشاركت صبا مبارك، فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.





وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.



