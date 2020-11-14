علاج نقص الصفائح الدموية للحامل والأطفال

يعتمد علاج نقص الصفائح الدموية على إعادة الصفائح لحالتها الطبيعية ومستواها الطبيعي ينخفض فيها عدد الصفائح الدموية، وتعتبر الصفائح الدموية هي خلايا دموية عديمة اللون تساعد في تجلط الدم، والمساعدة على توقف من خلال التكتل وتكوين سدادات في حالات إصابة الأوعية الدموية، وفي حالة قلة الصفائح فقد يحتاج الشخص إلى علاج نقص الصفائح الدموية بشكل فوري.
ويحدث نقص الصفائح الدموية غالبًا نتيجة اضطراب منفصل، مثل: ابيضاض الدم أو مشكلات الجهاز المناعي. أو يمكن أن يكون له أثر جانبي، ويصيب كلًا من الأطفال والبالغين، ولكي نتجنبها نحتاج لـ علاج نقص الصفائح الدموية.
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ويمكن أن تكون نقص الصفائح الدموية طفيفة، وتؤدي إلى حدوث القليل من العلامات والأعراض، في حالات نادرة، قد يكون عدد الصفائح الدموية منخفضًا جدًا بحيث يحدث نزيف داخلي خطير، لذا يجب البحث في خيارات علاج نقص الصفائح الدموية .
فاكهة تزيد الصفائح الدموية
عندما يصاب جلدك ، تكتل الصفائح الدموية معًا لكي تشكل جلطات لوقف النزيف. ومع ذلك، عندما لم يكن لديك ما يكفي من الدم الصفائح الدموية في الجسم، فإن حدوث النزيف أمر وارد، ويمكن لبعض الأطعمة أو فاكهة تزيد من الصفائح الدموية في الدم.
ويمكن لأنواع فاكهة تزيد من الصفائح الدموية ، مثل تلك التي تحتوي على فيتامين ج الموجودة في المانجو والبروكلي والأناناس، والفاكهة التي تحتوي على فيتامين أ الذي يساعد في إنتاج البروتين الصحي في الجسم في عملية انقسام الخلايا ونموها، ونجده في الجزر واليقطين، والبطاطا الحلوة.
وهناك فاكهة تزيد من الصفائح الدموية أيضا والتي تحتوي على الحديد الذي من المفترض ان يعالج فقر الدم كـ الرمان، ويمكن للأطعمة الغنية بـ حمض الفوليك و فيتامين B9 في الجسم قد يؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية، والتي قد تكون مهمة للغاية تقسيم الخلايا الصحية في الجسم، وتشمل : عصير البرتقال.
علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء
ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، حيث يتكون الدم من أنواع مختلفة من الخلايا وهي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية ، ويمكن بعض الاطعمة ان تعالج نقص الصفائح الدموية مع الوقت.
ويسبب نقص الصفائح الدموية في جسمك أعراضًا، مثل: التعب ونزيف اللثة وسهولة الإصابة بالكدمات ، وآخرون، ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي.
ويمكن السيطرة وعلاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، ومن أبرز هذه الأطعمة لزيادة الصفائح الدموية، الاطعمة الغنية بـ فيتامين ب 12 ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي ، والحديد؛ حيث يمكن أن تساعد جسمك على تكوين الصفائح الدموية في الدم والحفاظ عليها.
ويسبب نقص الصفائح الدموية في جسمك أعراضًا، مثل: التعب ونزيف اللثة وسهولة الإصابة بالكدمات ، وآخرون، ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي.
ويمكن السيطرة وعلاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، ومن أبرز هذه الأطعمة لزيادة الصفائح الدموية، الاطعمة الغنية بـ فيتامين ب 12 ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي ، والحديد؛ حيث يمكن أن تساعد جسمك على تكوين الصفائح الدموية في الدم والحفاظ عليها.
ويتم علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، عن طريقة تناول ما يلي والإكثار منه في نظامك الغذائي، ومن أبرزها: الجزر، اليقطين، اللفت، البطاطا الحلوة، السبانخ، الخضروات الورقية، البيض، الكبد، اللحوم، الملفوف ( الكرنب) ، البقدونس، الحليب، الجبن ، بذور اليقطين، الرمان، العدس، المانجو، البروكلي، الأناناس، الطماطم ، الفلفل الحلو، والقرنبيط.
علاج نقص الصفائح الدموية بالاكل
ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالاكل، حيث يتكون الدم من أنواع مختلفة من الخلايا وهي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية ، ويمكن بعض الاطعمة ان تعالج نقص الصفائح الدموية مع الوقت.
ويسبب نقص الصفائح الدموية في جسمك أعراضًا، مثل: التعب ونزيف اللثة وسهولة الإصابة بالكدمات ، وآخرون، ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالاكل، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي
ويمكن السيطرة وعلاج نقص الصفائح الدموية بالاكل، ومن أبرز هذه الأطعمة لزيادة الصفائح الدموية، الاطعمة الغنية بـ فيتامين ب 12 ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي ، والحديد؛ حيث يمكن أن تساعد جسمك على تكوين الصفائح الدموية في الدم والحفاظ عليها.
ويسبب نقص الصفائح الدموية في جسمك أعراضًا، مثل: التعب ونزيف اللثة وسهولة الإصابة بالكدمات ، وآخرون، ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالاكل، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي
ويمكن السيطرة وعلاج نقص الصفائح الدموية بالاكل، ومن أبرز هذه الأطعمة لزيادة الصفائح الدموية، الاطعمة الغنية بـ فيتامين ب 12 ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي ، والحديد؛ حيث يمكن أن تساعد جسمك على تكوين الصفائح الدموية في الدم والحفاظ عليها.
ويتم علاج نقص الصفائح الدموية بالاكل، عن طريقة تناول ما يلي والإكثار منه في نظامك الغذائي، ومن أبرزها: الجزر، اليقطين، اللفت، البطاطا الحلوة، السبانخ، الخضروات الورقية، البيض، الكبد، اللحوم، الملفوف ( الكرنب) ، البقدونس، الحليب، الجبن ، بذور اليقطين، الرمان، العدس، المانجو، البروكلي، الأناناس، الطماطم ، الفلفل الحلو، والقرنبيط.
علاج نقص الصفائح الدموية للحامل
ويتسبب نقص الصفائح الدموية عند الحامل إلى العديد من المضاعفات الصحية بالنسبة لها ولجنينها، وخاصة في الشهور الأولى، مع اقتراب موعد الولادة، والتي يمكن ان يجعلها أكثر عرضة لحدوث النزيف، لذا فيجب عليها اللجوء إلى استخدام علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.
ومن المعروف ان الجسم أثناء الحمل ينتج من بلازما الدم، وهذا يعني أن الصفائح الدموية تكون مخففة بدرجة أكبر، وبالتالي يكون لديك عدد أقل من الصفائح الدموية لكل مليلتر من الدم. هذا لا يؤثر على جودة عمل الصفائح الدموية، مما يجب اللجوء في هذه الحالات إلى علاح نقص الصفائح الدموية للحامل.
ويدمر الجسم ايضا بشكل طبيعي الصفائح الدموية إذا لم يتم استخدامها واستبدالها بأخرى جديدة، وأثناء فترة الحمل يتم تسريع هذه العملية بشكل اكبر والنتيجة هي أن عدد الصفائح الدموية تكون أقل، لذا يجب الحصول على علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.
وبالرغم من انه نادرا ما يحدث، إلا انه يجب أن تخضع الحامل لاختبارات إضافية إذا انخفض عدد الصفائح الدموية لديها عن 100 مليون لكل مل من الدم؛ حيث ان هذه الحالة تحدث لحوالي واحدة من كل 100 امرأة حامل، ويقوم الطبيب في هذه الحالة بصرف ادوية علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.
وبالرغم من انه نادرا ما يحدث، إلا انه يجب أن تخضع الحامل لاختبارات إضافية إذا انخفض عدد الصفائح الدموية لديها عن 100 مليون لكل مل من الدم؛ حيث ان هذه الحالة تحدث لحوالي واحدة من كل 100 امرأة حامل، ويقوم الطبيب في هذه الحالة بصرف ادوية علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.
إذا كنت تعاني من قلة الصفيحات المتوسطة أو الشديدة ، فمن المرجح أن يكون سببها حالة لديك بالفعل ، مثل الإصابة بمرض الذئبة، حيث يحدث هذا عندما يهاجم جهازك المناعي الخلايا السليمة، وسوف يقوم الطبيب بالسؤال عما إذا كان لديك تاريخ عائلي لحالات معينة قد تسبب انخفاض الصفائح الدموية وسيجري المزيد من اختبارات الدم للبحث عن انسب علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.
نادرًا ما تحتاج علج نقص الصفائح الدموية للحامل؛ حيث انه نوع غير مرتبط بالحمل من قلة الصفيحات يسمى فرفرية نقص الصفيحات المناعي (ITP)، وتتمثل الأعراض في ظهور كدمات ونزيف في اللثة و بقع أرجوانية على الجلد ناتجة عن نزيف تلقائي،
يمكن أن تؤثر بعض الأدوية ، مثل عقار الهيبارين الذي يعمل على تسييل الدم وان يتسبب في نقص عدد الصفائح الدموية، وإذا تم تشخيص حالة مرضية كامنة تسبب انخفاض في عدد الصفائح الدموية، فسوف يخطط طبيبك رعاية ما قبل الولادة وبعدها مع وضع ذلك في الاعتبار.
إذا كان للمرأة الحامل تعاني من نقص الصفائح الدموية المعتدلة إلى الشديدة أثناء الحمل ، فسوف يوصي طبيبك بالحصول على علاج نقص الصفائح الدموية للحامل لاستقرار الحالة والحفاظ على سلامتك وسلامة طفلك.
يعتمد علاج نقص الصفائح الدموية للحامل على السبب الكامن وراء انخفاض عدد الصفائح الدموية، قد تضطر إلى تناول أقراص الستيرويد ، أو الحصول على حقنة من بروتين الدم يسمى الغلوبيولين (IVIg)، أو قد يوصي طبيبك بإجراء نقل للصفائح الدموية أو البلازما، ويؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الصفائح الدموية في الدم.
علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال
ويعتمد علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال إلى زيادة عدد الصفائح الدموية، وهي عبارة عن قطع صغيرة من الخلايا التي تلعب دورًا هامًا في تخثر الدم من خلال التكتل ومنع حدوث النزيف من الأنف والفم وعند الإصابة بالجروح .
تتضمن أسباب نقص الصفائح الدموية عند الأطفال ازدياد تكسر الصفائح وتدميرها (وهو الأمر المرتبط بمشكلة في الجهاز المناعي)، وانخفاض مستوى إنتاج الصفائح أو احتباس الصفائح في الطحال، وقد تكون قلة الصفيحات ناتجة عن إحدى الحالات أو الاضطرابات الأخرى، مثل: ابيضاض الدم (اللوكيميا)، أو اللمفومة، أو قصور نخاع العظم (فقر الدم اللاتنسجي)، أو بعض الفيروسات أو حالات العدوى البكتيرية، أو بعض الأمراض الوراثية، أو كأثر جانبي لأحد الأدوية، أو نتيجة التعرض لبعض المواد الكيميائية السامة.
يتمثل السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بنفص الصفائح الدموية عند الأطفال قيام الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بمهاجمة وتدمير الصفائح. في وتسمى الفرفرية مجهولة السبب (ITP) ويمكن ان تصيب الأطفال بعد مرور ستة أشهر من ولادتهم .
يعتمد علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال على سبب إصابة الطفل بـ قلة الصفيحات، وفي بعض الحالات، ربما لا يكون العلاج ضروريًا، ربما تتحسن الإصابة بقلة الصفيحات في حالة تحديد السبب الكامن وعلاج ربما يتضمن علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال أدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات، أو الأدوية الشبيهة بالستيرويدات، و أدوية تثبط الجهاز المناعي، وعمليات نقل الدم أو الصفائح.
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نقص الصفائح الدموية عند الرجال
قد يحتاج نقص الصفائح الدموية عند الرجال إلى علاج فوري، وذلك لتجنب ظهور اعراض نقص الصفائح الدموية، والتي من أبرزها :
1- ظهور الكدمات الطفيفة أو البالغة .
2- حدوث نزيف سطحي في الجلد، والذي يظهر طفح جلدي من البقع الحمراء الأرجوانية صغيرة الحجم، وعادة ما تظهر على المنطقة السفلية من الساقين.
3- ظهور نزيف عند الإصابة بالجروح لفترات طويلة .
2- حدوث نزيف سطحي في الجلد، والذي يظهر طفح جلدي من البقع الحمراء الأرجوانية صغيرة الحجم، وعادة ما تظهر على المنطقة السفلية من الساقين.
3- ظهور نزيف عند الإصابة بالجروح لفترات طويلة .
4- النزف من اللثّة أو الأنف.
5- ظهور بعض قطرات من الدم في البول أو البراز
6- الإرهاق
7- تضخم الطحال
وتتسبب بعض الأدوية في نقص الصفائح الدموية عند الرجال، وقد تسبب الأدوية أحيانًا اضطرابًا في الجهاز المناعي يؤدي به إلى تدمير الصفائح الدموية، ومن أبرز الأدوية التي تسبب في نقص الصفائح الدموية الهيبارين، والكيينين، والمضادات الحيوية التي تحتوي على السلفا، ومضادات الاختلاج.
ويرتبط علاج نقص الصفائح الدموية عند الرجال قلة صفيحات حادة أو طويلة المدى، وعلاج السبب الكامن وراء الإصابة بنقص الصفائح الدموية، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني قلة صفيحات مُحفزة بالهيبارين، فعليك التوقف عن استخدام الهيبارين و يصف لك دواء آخر لسيولة الدم.
ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية عند الرجال عن طريق عدة طرق مختلفة يلجأ لها اغلب الأطباء، ومن ابرهما:
1- نقل الدم أو الصفائح الدموية :
نقل الدم أو الصفائح، وتعتمد حينها إذا انخفض مستوى الصفيحات لديك بشدة، يمكن لطبيبك استبدال الدم المفقود عبر عمليات نقل خلايا الدم الحمراء .
1- نقل الدم أو الصفائح الدموية :
نقل الدم أو الصفائح، وتعتمد حينها إذا انخفض مستوى الصفيحات لديك بشدة، يمكن لطبيبك استبدال الدم المفقود عبر عمليات نقل خلايا الدم الحمراء .
2- الأدوية :
إذا كانت حالتك مرتبطة بمشكلة في الجهاز المناعي، فقد يصف طبيبك أدوية لتعزيز نقص الصفائح الدموية عند الرجال كدواء الكورتيكوستيرويدات.
إذا كانت حالتك مرتبطة بمشكلة في الجهاز المناعي، فقد يصف طبيبك أدوية لتعزيز نقص الصفائح الدموية عند الرجال كدواء الكورتيكوستيرويدات.
3- الجراحة :
وإذا لم تكن هناك فائدة خيارات علاجية أخرى، فقد يوصي طبيبك الجراحة لإزالة طحالك (استئصال الطحال) لمنع نقص الصائخ الدموية عند الرجال.
وإذا لم تكن هناك فائدة خيارات علاجية أخرى، فقد يوصي طبيبك الجراحة لإزالة طحالك (استئصال الطحال) لمنع نقص الصائخ الدموية عند الرجال.
4- تبادل البلازما :
ويمكن أن يؤدي نقص الصفائح الدموية عند الرجال إلى حالة طبية طارئة تتطلب تبادل البلازما.
ويمكن أن يؤدي نقص الصفائح الدموية عند الرجال إلى حالة طبية طارئة تتطلب تبادل البلازما.
ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج نقص الصفائح الدموية من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المراجع من موقع Pub med / Mayoclinic / Webmed/ babycentre/ food.ndtv