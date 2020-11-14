علاج نقص الصفائح الدموية للحامل والأطفال

ويصيب كلًا من الأطفال والبالغين، ولكي نتجنبها

فاكهة تزيد الصفائح الدموية

عندما يصاب جلدك ، تكتل الصفائح الدموية معًا لكي تشكل جلطات لوقف النزيف. ومع ذلك، عندما لم يكن لديك ما يكفي من الدم الصفائح الدموية في الجسم، فإن حدوث النزيف أمر وارد، ويمكن لبعض الأطعمة أو فاكهة تزيد من الصفائح الدموية في الدم.

فيتامين B9 في الجسم قد يؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية، والتي قد تكون مهمة للغاية

علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء

علاج نقص الصفائح الدموية بالاكل

علاج نقص الصفائح الدموية للحامل

ومن المعروف ان الجسم أثناء الحمل ينتج من بلازما الدم، وهذا يعني أن الصفائح الدموية تكون مخففة بدرجة أكبر، وبالتالي يكون لديك عدد أقل من الصفائح الدموية لكل مليلتر من الدم. هذا لا يؤثر على جودة عمل الصفائح الدموية ، مما يجب اللجوء في هذه الحالات إلى علاح نقص الصفائح الدموية للحامل.









وبالرغم من انه نادرا ما يحدث، إلا انه يجب أن تخضع الحامل لاختبارات إضافية إذا انخفض عدد الصفائح الدموية لديها عن 100 مليون لكل مل من الدم؛ حيث ان هذه الحالة تحدث لحوالي واحدة من كل 100 امرأة حامل، ويقوم الطبيب في هذه الحالة بصرف ادوية علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.



ويدمر الجسم ايضا بشكل طبيعي الصفائح الدموية إذا لم يتم استخدامها واستبدالها بأخرى جديدة، وأثناء فترة الحمل يتم تسريع هذه العملية بشكل اكبر والنتيجة هي أن عدد الصفائح الدموية تكون أقل، لذا يجب الحصول على علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.

إذا كنت تعاني من قلة الصفيحات المتوسطة أو الشديدة ، فمن المرجح أن يكون سببها حالة لديك بالفعل ، مثل الإصابة بمرض الذئبة، حيث يحدث هذا عندما يهاجم جهازك المناعي الخلايا السليمة، وسوف يقوم الطبيب بالسؤال عما إذا كان لديك تاريخ عائلي لحالات معينة قد تسبب انخفاض الصفائح الدموية وسيجري المزيد من اختبارات الدم للبحث عن انسب علاج نقص الصفائح الدموية للحامل.





نادرًا ما تحتاج علج نقص الصفائح الدموية للحامل؛ حيث انه نوع غير مرتبط بالحمل من قلة الصفيحات يسمى فرفرية نقص الصفيحات المناعي (ITP)، وتتمثل الأعراض في ظهور كدمات ونزيف في اللثة و بقع أرجوانية على الجلد ناتجة عن نزيف تلقائي،





يمكن أن تؤثر بعض الأدوية ، مثل عقار الهيبارين الذي يعمل على تسييل الدم وان يتسبب في نقص عدد الصفائح الدموية، و إذا تم تشخيص حالة مرضية كامنة تسبب انخفاض في عدد الصفائح الدموية، فسوف يخطط طبيبك رعاية ما قبل الولادة وبعدها مع وضع ذلك في الاعتبار.





إذا كان للمرأة الحامل تعاني من نقص الصفائح الدموية المعتدلة إلى الشديدة أثناء الحمل ، فسوف يوصي طبيبك بالحصول على علاج نقص الصفائح الدموية للحامل لاستقرار الحالة والحفاظ على سلامتك وسلامة طفلك.





يعتمد علاج نقص الصفائح الدموية للحامل على السبب الكامن وراء انخفاض عدد الصفائح الدموية ، قد تضطر إلى تناول أقراص الستيرويد ، أو الحصول على حقنة من بروتين الدم يسمى الغلوبيولين (IVIg)، أو قد يوصي طبيبك بإجراء نقل للصفائح الدموية أو البلازما، ويؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الصفائح الدموية في الدم.



