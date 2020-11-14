برلماني يشيد بدور الهجرة مع أطفال مصر بالخارج لربطهم بالوطن

وجه النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج؛ على مشاركتها في معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في دولة الإمارات عبر تطبيق "زووم"؛ من أجل تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.





وقال "الحناوى"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، إن هذا التوجه غير المسبوق من السفيرة نبيلة مكرم يجعل جميع أبنائنا الصغار بمختلف دول العالم لديهم الحرص على الانتماء الحقيقى للدولة، مشيدا بترحيب السفيرة نبيلة مكرم بالأطفال المشاركين جميعا وبفريق شركة "ويل سبرنج" وتأكيدها هذه المعسكرات لها أثر كبير وإيجابي في زيادة ربط هؤلاء الأبناء بوطنهم الأم مصر وبتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم باللهجة المصرية كجزء أصيل من هويتنا وثقافتنا وتشديدها عليهم أن يرددوا دائمًا: "إحنا فخورين إننا مصريين".





وأعلن النائب محمد هانى الحناوى اتفاقه التام مع السفيرة نبيلة مكرم فى حوارها وشرحها المبسط مع الأطفال المشاركين عن دور وزارة الهجرة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة من جديد وتبادلها معهم الحوار حول مدى معرفتهم بالعادات والتقاليد المصرية من بينها الأكلات والأمثال الشعبية وبعض المصطلحات، وضرورة أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم الخارجية ليعكسوا صورة إيجابية عن مروءة وشهامة المصريين وإشارتها إلى الإطلاق الرسمي الذي أعلنته الوزارة مؤخرًا لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ، حتى يتعلموا اللهجة المصرية بما يسهم في تسهيل تعاملهم مع أشقائهم في مصر عند زيارتها.



