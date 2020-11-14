نقله لإحدى دور الرعاية.. فريق التدخل السريع بوزارة التضامن يقدم الدعم لشاب من ذوي الهمم

توجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى مكان تواجد شاب من ذوي الهمم بأحد شوارع القاهرة؛ لتقديم المساعدة إليه، بعد تداول قصة معاناته على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتبيّن لفريق التدخل السريع، أن الشاب يدعى "م.ع"، ويبلغ ٢٣ عامًا من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط، ويقيم في أحد شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات، ويتقاضى معاش "تكافل وكرامة"، وقدره ٤٣٠ جنيهًا.





وذكر الشاب، أن الأم والأب وإخوته الأربعة متواجدون بمحافظة أسيوط، ويزورهم كل أسبوعين، وأنه يعمل في بيع المناديل بالشارع، كما قام بكتابة كتاب بعنوان "لا تقل عني معاق" بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج إلى مكان للإقامة، كما يحتاج إلى مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب، واستكمال تعليمه، ومساعدة أحد الأخصائيين له في تأليف الكتب.





وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بنقله إلى دار "معانا لإنقاذ إنسان"؛ بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.



