Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيكو يشارك كواليس مسلسل "اللعبة ٢" مع سامى المغاورى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني

نشر الفنان شيكو صورة جديدة له من كواليس مسلسل "اللعبة ٢" ظهر فيها مع الفنان سامى المغاورى ،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب من خلال الصورة معلقًا :"مذاكرة مع العظيم سامى المغاورى ..الملط".

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاح جماهيرى وقت عرضه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدقن ياسر جلال .. شيكو ينشر صورة له

شاهد.. شيكو برفقة محمد اوتاكا من كواليس مسلسل اللعبة

مع التايسون والدود.. هشام ماجد بصحبة محمد ممدوح ودنيا سمير غانم.. شاهد

ميرنا جميل تكشف حقيقة خوضها مسلسل اللعبة 2

محمد عباس زعيم عصابة في مسلسل "حازم محزون" مع محمد ثروث

ليفيل الوحش .. رانيا يوسف تروج للموسم الثاني من مسلسل اللعبة

Advertisements

ترشيحاتنا

لو اتكلمت هنفضحك.. تفاصيل تصوير عربى بأوضاع جنسية لابتزازه وسرقته في الجيزة

البعض يترك إذاعة القرآن تعمل ولا ينصت إليها.. هل يجوز هذا؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

السيسي يتسلم رسالة خطية من رئيس زامبيا

باسم أسطورة الترسانة.. كورونا تؤجل رقما قياسيا لمحمد صلاح مع منتخب مصر

أحرز 4 أهداف في الأهلي.. خالد الغندور: أتمنى عودة باسم مرسي وإعطاءه فرصة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للسكري.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة به

سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور

فستان جريء.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد