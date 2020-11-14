فى يومه العالمى.. مشاهير أصيبوا بمرض السكر

يصادف اليوم في الـ 14 من نوفمبر بـ

، وعيد ميلاد السير فريدريك بانتينج ، الذي شارك في اكتشاف الإنسولين مع تشارلز بيست في عام 1922. أصبح اليوم العالمي للسكري يومًا رسميًا للأمم المتحدة في عام 2006 مع صدور قرار الأمم المتحدة 61/225.









وفى هذا السياق ، ننشر لكم فى هذا التقرير بعض المشاهير الذين اصيبو بمرض السكر.









الفنانة الامريكيه سلمى حايك..

أصيبت النجمة الأمريكية سلمى حايك بالسكري والتي صرحت أنها عانت من سكري الحمل أثناء حملها بأبنتها فالنتينا.







النجم الراحل علاء ولى الدين..

كما عانى الفنان علاء ولي الدين من مرض السكر، وتوفي في 11 فبراير عام 2003 عن 39 عامًا جراء مضاعفات مرض السكري الذي عانى منه.







Nick Boynton ..

لاعب هوكى جليد كندى لم يشخص مرضه إلا فى سن التاسعة عشرة من عمره وشخص فى البداية خطأ على أنه سكر من النوع الثانى وعولج بالأقراص وساءت حالته إلى أن تم التشخيص الصحيح فى أمريكا.





