أمطار في الإسكندرية وثلج في الدقهلية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الارصاد الجوية، إن الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة صباح اليوم ولكنها كانت أقل حدة من الأسبوع الماضي .





وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المنصورة شهدت عاصفة رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بكرات ثلح مع الأمطار مستمرة حتى غدا الأحد ".





وتابعت ايمان شاكر:" مناطق في القاهرة شهدت أمطار خفيفة في بعض المناطق ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ".





وأكملت ايمان شاكر:" تستمر فرص سقوط الأمطار على القاهرة غدا ومن المتوقع ان تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا الأحد".





ولفتت إيمان شاكر :" تخف حدة الأمطار بداية من يوم الاثنين وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية"، مضيفة:" ننصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء والابتعاد عن أي شيء معدني أثناء هطول الأمطار".



