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أمطار في الإسكندرية وثلج في الدقهلية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الارصاد الجوية، إن  الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة صباح اليوم ولكنها كانت أقل حدة من الأسبوع الماضي .

وأضافت إيمان شاكر  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  المنصورة شهدت عاصفة رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بكرات ثلح مع الأمطار  مستمرة حتى غدا الأحد ".

وتابعت ايمان شاكر:"  مناطق في القاهرة شهدت أمطار خفيفة في بعض المناطق ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ".

وأكملت ايمان شاكر:"  تستمر فرص سقوط الأمطار على القاهرة غدا ومن المتوقع ان تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا الأحد".

ولفتت إيمان شاكر :"  تخف حدة الأمطار بداية من يوم الاثنين وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية"، مضيفة:"   ننصح المواطنين بالابتعاد عن  أعمدة الإنارة والكهرباء والابتعاد  عن أي شيء  معدني أثناء هطول الأمطار".

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