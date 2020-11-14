السيطرة على حريق بمصنع كرتون في قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق بمخزن مصنع كرتون بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للكرتون بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب.





وانتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية والنقيب محمد عبد السلام رئيس وحدة قليوب لموقع الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع بالإضافة إلى تانك سولار بالمصنع.





وبالفحص تبين أن الحريق على مساحة 60 مترا دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من جانبها أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها حبس طبيب بيطري و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارة مصنع لترويج المواد المخدرة والمغشوشة، كما أمرت بضبط وإحضار طبيبين آخرين.





كانت معلومات سرية للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تفيد بوجود مصنع في بنها يديره 4 أشخاص اثنان منهم خريجا كلية الطب البيطري وآخر خريج صيدلة وآخر خريج كلية علوم ويقوم بتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم ويقومون بتصنيع تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك.





تم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، وتبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص أعدوا وجهزوا مصنعًا بدائرة مركز شرطة بنها وكذا تخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز.