حبس قاتل سائق توك توك لسرقته بالخانكة.. المتهم اتصلت به لتوصيلى وذبحته بـ كتر

أمرت نيابة الخانكة بحبس المتهم بقتل سائق توك توك بأبو زعبل وسرقة مركبته 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تقرير الصفة التشريحية وطلب تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة واتصاله بالمجنى عليه هاتفيا وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز بزعم توصيله إلى منزله وأثناء استقلاله مركبة التوك توك رفقته قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كتَر في رقبته محدثا إصابته التي أودت بحياته واستولى على المركبة وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وكذا هاتف المجني عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية وبيع التوك توك لأحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك مذبوحا وملقى في أرض زراعية بمركز الخانكة، حيث تبين أن وراء الواقعة أحد جيران المجني عليه، قام باستدراجه بغرض السرقة قبل أن يتخلص منه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بالعثور على جثة مجهولة ملقاة في قطعة أرض زراعية بدائرة المركز مصابة بجروح ذبحية وقطعية في منطقة الرقبة.

وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يعمل سائق توك توك مقيم بدائرة المركز وقرر شقيقه بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة، وعدم عودته كما لم يتم العثور على المركبة قيادته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني معمل بإحدى الشركات مقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظرا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه عقد العزم على قتله وسرقة مركبة التوك توك" قيادته بهدف بيعها.

تم استهداف شريك المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه وبحوزته مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.