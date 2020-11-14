عقاقير ومواد مخدرة.. تفاصيل ضبط مصنع للأقراص والأدوية المغشوشة ببنها

أمرت نيابة بنها بحبس تشكيل عصابى بتهمة إدارة مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ببنها.









كما أمرت النيابة بالتحفظ على المصنع والأقراص والعقاقير الأدوية المغشوشة بداخله، وسرعة ضبط وإحضار باقى أفراد التشكيل العصابى.

















وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برصد نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.









وتبين من التحريات تصنيعهم تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولًا للمنتج النهائي، وفى ضوء ذلك أعدوا وجهزوا مصنعا بدائرة مركز شرطة بنها ومخزنَا للعقاقير المخدرة بدائرة المركز.









وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحدهم حال تواجده بالمصنع المشار إليه وضبط 4 عاطلين آخرين داخل المكان.









وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة، الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.









وبمواجهتهم، اعترف عناصر التشكيل المضبوط بتصنيع تلك العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم وأن باقي المتهمين المضبوطين يُعاونونهم فى عملية التصنيع دون علمهم بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين وتولت النيابة التحقيق.









من جانبها، قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من شرفة مسكنه بالطابق السابع لمروره بحالة نفيسة بدائرة قسم ثان بنها لمروره بأزمة نفسية عقب ورود تقرير الطب الشرعي.









كما أمرت النيابة العامة بالتحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.





كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ بقيام شاب بالعقد الثالث من العمر بإلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق السابع.









وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتوفى يعاني من أزمة نفسية قام على أثرها بالقفز من الطابق السابع بمسكنه بدائرة القسم.









تم نقل جثة المتوفى للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.