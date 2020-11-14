"القابضة للمياه" تتعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية

قال اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم التعامل مع تجمعات المياه التي سقطت صباح اليوم علي الإسكندرية، مع استمرار تمركز السيارات ومعدات الشفط تحسبا لأي طارئ آخر.





أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية متابعة تمركزات البدالات بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.





وأفاد بالتعامل مع عدد من النقاط الساخنة بمعدات الشركة في مناطق (المندرة أمام الشيراتون -محمد نجيب على الكورنيش -أمام فندق تيوليب _محرم بك أسفل كوبري أبو عين واحدة -أمام حي شرق بسيدي جابر - جمال عبد الناصر وملك حفنى - أمام فندق تيوليب - أصعب نقطة لتجمع المياه بمنطقة الجرارى بالكيلو 23 صحراوي) حيث يتواجد أسطول من معدات شركتي المياه والصرف الصحي للتعامل مع التجمعات.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية دفعت بطلمبة 8بوصة وطلمبة 6 بوصة وعدد 2 بدالة ثابتة.





وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، انه سقطت اليوم أمطار شديدة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا، وتوقفت الأمطار ولا يوجد أى تجمعات للأمطار.





وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة على مدينة بلطيم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، وتوقفت الأمطار وتم تصريف المياه ولا يوجد أى تجمعات للأمطار.



