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توك شو

بعد إصابة صلاح بـ كورونا.. ماذا فعل محافظ الغربية في مسقط رأس النجم العالمي.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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داليا أحمد
قال طارق رحمى محافظ الغربية، إن أى قرية أو مكان يظهر به حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

أوضح «رحمى» خلال مداخلته الهاتفية على قناة «المحور»، أنه تم إرسال فريق من الطب الوقائى لمتابعة المُخالفين وقياس درجات الحرارة وأى أعراض لفيروس كورونا قد تظهر على بعض الأهالي، مضيفا أنه تم الكشف الظاهرى على المُخالطين للاعب وهم 58 فردًا، وتبين أن هناك 6 منهم ظهرت عليهم بعض الأعراض، وتم إبلاغهم بضرورة العزل الصحى فى البيت لمدة 14 يومًا، وضرورة المتابعة مع المختصين.

وأضاف طارق رحمى، أنه تم تعقيم قرية نجريج بمحافظة طنطا وتعقيم المبانى والشوارع ومنزل اللاعب محمد صلاح، موضحًا أن هناك أمطارًا خفيفة على طنطا وتسير الأمور بشكل طبيعى.
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