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رياضة

بركات: بدايتنا في تصفيات أمم أفريقيا سيئة ولم ترض طموحنا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن بداية المشوار نحو التأهل لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021 لم تكن جيدة، بعد التعادل في أول مباراتين، وكان يجب تحقيق الفوز أمام توجو للعودة لتصدر المجموعة.

وقال بركات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد مواجهة توجو:" البدايات كانت سيئة ولم تكن تُرضي طموحنا".

وأضاف، أنه خلال المعسكر الأخير للمنتخب ظهر ان لدينا العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز وتسمح لنا بالاختيار في حال وجود بعض الغيابات.

وأوضح، أن الهدف كان الفوز على منتخب توجو للعودة لصدارة المجموعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون.

وأتم بركات تصريحاته:" المباراة المقبلة أمام توجو ستكون هامة وسنلعب من أجل الفوز حتى نحصل على الراحة بعد ذلك".

وحقق منتخب مصر فوزا صعبًا، مساء أمس السبت، على توجو بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الخامسة، بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة في مؤخرة ترتيب المجموعة.
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