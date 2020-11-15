اتحاد الكيك بوكسينج يكلف وليد إبراهيم معوض منسقا عاما لمنطقة القاهرة

كلف محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج ، الكابتن وليد ابراهيم معوض، منسقا عاما لمنطقة القاهرة لحين تشكيل مجلس ادارة المنطقة.

استقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح على تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للعموم للرجال بعد تطبيق الشروط اللازمة لاختيار أفضل العناصر لقيادة الفراعنة في البطولات المقبلة.





وقال محمد صبيح، إن الجهاز الفني لمنتخب العموم رجال يضم كل من الكابتن عبد الهادي عبد السلام، محمد فيكس، عزت الغطريفي.



