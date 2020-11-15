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استحداث نظام إنارة جديدة للطريق الدائرى.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس محمود الشيخ، مدير تطوير مشروع الطريق الدائرى، إن الطريق الدائرى محيط حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو مترات، ويربط 3 محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، كما يربط الطرق السريعة التى تدخل القاهرة ويرفع مستوى الخدمة على الطريق، وتقليل الكثافات المرورية على الطريق.

وأضاف فى لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الكثافات المروية وصلت فى القطاع إلى 200 ألف مركبة يوميًا، منوهًا أنه تتم إضافة وتوسعة الطريق الدائرى.

وتابع أن الطريق الدائرى سيصبح 7 حارات بعد التطوير، مؤكدًا أنه ستتم صيانة الحارات القديمة ورفع مستوى تأمين السلامة على الطريق الدائرى.

وأوضح أنه سيتم استحداث نظام انارة جديدة للطريق الدائرى، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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