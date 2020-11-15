بتعليمات المحافظ.. نائب رئيس "طلخا" يتابع رفع تراكمات المياه من الشوارع

تابع عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، أعمال رفع تجمعات المياه من كافة شوارع مدينة طلخا القديمة ومتابعة أعمال النظافة.





جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم على الفور وفي إطار توجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.



وأكد سعد أن شوارع منطقة طلخا القديمة التي شهدت وجود تجمعات مياه ليلة أمس نظرًا لانخفاض مستوى الأرض فيها، قامت معدات رئاسة المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفعها ولم تعد هناك أي تجمعات للمياه فيها.



يذكر أن المدينة شهدت موجة أمطار غزيرة أمس السبت تسببت في وجود تجمعات مياه في مختلف المدن والاحياء والتي تعاملت معها رئاسة مدينة طلخا على أحسن وجه واستمرت أعمال سحبها حتى الانتهاء منها.



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد شوارع المدينة ليلة أمس وأمر باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع تجمعات المياه في مختلف أنحاء المحافظة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة.