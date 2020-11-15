رئيس جبهة تيجراي يتحدى آبي أحمد: سنخوض الحرب حتى النهاية

في ردٍ غير مباشر على الحكومة الإثيوبية، أكد رئيس جبهة تيجراي وحاكم الإقليم دبرسيون جبراميكائيل، تحديه لها، مشددًا على مواصلة القتال والتصدي للعدوان وخوض الحرب الشعواء حتى النهاية، مشيرًا بذلك إلى تحول الأمور إلى حرب أهلية في إثيوبيا، وهو ما يعني عدم وقفها قريبًا وتحول البلاد إلى خراب كبير وقتلى بالآلاف، وفق ما أوردت وسائل إعلام.





وقال جبراميكائيل ، لدينا القدرة بما لدينا على الصمود في الحرب الحالية حتى النهاية.





وأكد رئيس جبهة تيجراي على مالديه من ترسانة عسكرية "لدينا صواريخ بعيدة المدى وسنستخدمها عند الضرورة".





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واتهم رئيس الجبهة، دولة إريتريا المجاروة بحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم، للتدخل بها في الإقليم المتمرد على الحكومة الفيدرالية في أديس بابا.





وتأتي تصريحات حاكم إقليم كرد على رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، الذي أعطى أوامره باستمرار العملية العسكرية في تيجراي، معتبرًا تقدم سير المعارك بسرعة هو أولوية لحماية المدنيين.









وبينما أكد رئيس إقليم تيجراي على قدرته على حسم الأمور، أكد قبله رئيس الوزراء الإثيوبي، على قدرة جيشه على تحقيق أهداف العملية العسكرية في تيجراي بمفرده.



