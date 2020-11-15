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أخبار العالم

نفذت تهديدها.. جبهة تيجراي الإثيوبية تقصف عاصمة إريتريا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال دبلوماسيون إن صواريخ سقطت على العاصمة الإريترية أسمرة، أطلقت من إقليم تيجراي في إثيوبيا، وفقا لـ وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كانت جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة لإقليم تيجراي المتمرد شمالي إثيوبيا هددت بقصف العاصمة الإريترية أسمرة ومدينة مصوع الإريترية الساحلية، متهمة الحكومة الإريترية بدعم العمليات العسكرية لحكومة إثيوبيا ضد الإقليم.

وأعلنت سلطات إقليم تيجراي، تنفيذ ضربتين صاروخيتين ضد مواقع للجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة.

وأكدت جبهة تحرير شعب تيجراي، تنفيذ هجوم صاروخي على هدفين عسكريين للجيش الإثيوبي، ردًا على الغارات الجوية الأخيرة من حكومة آبي أحمد، وفقا لوكالة "رويترز".

كانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت إطلاق صاروخ على مدينتي بحر دار وجندار بإقليم أمهرة، في وقت متأخر من ليل أول أمس.

وقال فريق الطوارئ التابع لحكومة إثيوبيا، إن صاروخًا أطلق في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، باتجاه مدينتي بحر دار وجندار ونتج عن ذلك أضرار في مناطق بالمطار.

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