لصحة أفضل .. محافظ البحيرة يتفقد حملة القضاء على الطفيليات بالمدارس

أجري اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الحملة القوميه للقضاء علي الطفيليات المعوية للأطفال بمدرسة محمد خميس الرسمية للغات بدمنهور والتي انطلقت منذ 8 نوفمبر الجارى وتستمر حتي 19/11/2020 لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.





وأكد محافظ البحيرة على أهمية الحملة والتى تهدف الي خفض معدل إنتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس من خلال عقار " المبندازول " الآمن والفعال ضد الديدان المعوية وهو قرص واحد في الجرعة بالمجان ولا توجد له أي آثار جانبية و قابل للمضغ ذو طعم مقبول وتحت إشراف طبي كامل، كما أن للحملة مردود إيجابي بالغ على صحة التلاميذ ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية المهمة.





وأشار المحافظ، إلي أن الحملة تستهدف تجريع عدد 995 ألف تلميذًا وتلميذة بالمحافظة (748 ألف و 992 تلميذ بمدارس الريف و 246 ألف و ٨ تلاميذ بمدارس الحضر ) من خلال عدد 557 فريق مشارك.





ووجه المحافظ، بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتنفيذ الحملة وضرورة وجود منسق بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع مؤكدًا علي تكثيف برامج التوعية لحثً أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج. والتأكيد علي انتظام حضور التلاميذ بالمدارس خلال فترة الحملة.





ورافق المحافظ خلال متابعة الحملة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الاشمونى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد و عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور وليد جمال مدير عام التامين الصحي بالبحيرة، الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، الدكتور خالد الصماد مدير ادارة بندر دمنهور التعليمية.





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