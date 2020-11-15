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محافظات

الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:03 م
الليلة الختامية لإحتفالات
الليلة الختامية لإحتفالات دير «مارجرجس»
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شمس يونس
احتفل الأقباط الأرثوذكس في الأقصر، اليوم الأحد، بالليلة الختامية للاحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، الذى استمر هذا العام 11 يومًا، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.


وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي .
 
وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حاملين الشموع والصلبان، ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، وسط أصوات التراتيل والتماجيد وفرحة عارمة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة مارجرجس .
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وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.
الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور
الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور
الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور
الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور
الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور
الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور
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