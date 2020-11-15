الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بالرزيقات.. فيديو وصور

احتفل الأقباط الأرثوذكس في الأقصر، اليوم الأحد، بالليلة الختامية للاحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، الذى استمر هذا العام 11 يومًا، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.









وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي .

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حاملين الشموع والصلبان، ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، وسط أصوات التراتيل والتماجيد وفرحة عارمة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة مارجرجس .

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