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ديني

اكتمال تشكيل مجلس الإدارة.. وعود جديدة من «حشاد» لتحسين المستوى المعيشي للقراء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
نقابة القراء
نقابة القراء
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محمود ضاحي
أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة القراء أن مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر رحب بتصديق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الفتوى الصادرة من اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، وإعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد – شيخ عموم المقارئ المصرية – نقيبا للقراء ورئيسا لمجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بالتزكية، وذلك لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه ممن تقدم على مقعد النقيب، كما رحب المجلس أيضا بإعلان فوز 17عضوا آخريين ممن تنطبق عليهم الشروط..

وفى تصريح للشيخ محمد حشاد النقيب الجديد قال: أعاهد الله تعالى أن أعمل جاهدا ومعى أعضاء النقابة على خدمة القرآن الكريم وأهله، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه المسئولية حسبة لله تعالى، كما سنعمل على زيادة المعاشات، وذلك تحت مظلة وزارة الأوقاف بقيادة  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى يحرص دائما على دعم النقابة ماديا ومعنويا، وما تأخر عنها فى يوم من الأيام، مما يستوجب منا أن نتقدم لسيادته بالشكر والتقدير على رعايته نسأل الله تعالى أن يعينه على خدمة الوطن والدعاة وأهل القرآن.

أضاف الشيخ حشاد: أحلم بأن يسود الحب والاحترام ما بين أهل القرآن، والتعاون بين جميع أعضاء المجلس حتى تتحقق الغاية المرجوة من وجود هذا المجلس، و سنبدأ  بتنفيذ التعديلات التى أعدت سابقا، المتعلقة بتعديل بعض مواد إنشاء النقابة لكى تستقر الأمور، وتقوم النقابة بدورها المنشود الذى أنشئت من أجله، وهو الحفاظ على كتاب الله.

وصدق وزير الأوقاف إعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه من بين المتقدمين .
ثانيًا: إعلان فوز سبعة عشر عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم من بين المتقدمين ، وهم:
إبراهيم السيد إبراهيم المتولي، محمود محمد حسن الخشت، محمد عبد القادر بيومي سلطان، الشحات السيد حسن شاهين، محمد عبد الموجود عبد المقصود، محمد محمد محمد إسماعيل العوضى، صديق محمود صديق المنشاوي، طه محمد نعمان حسين، أحمد عوض إسماعيل فيوض، محمد محروس محمد طلبة، حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي، حسين حسن عبد العال السويفي، محمد مصطفى محمد الشرقاوي، محمد السيد كسكين حسن، عبد الباسط محمد أحمد عمارة، أحمد فرج الله محمود الشاذلي، حسين إبراهيم فتح الله محمد..

وأعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر أن مقر النقابة بالسيدة زينب بالقاهرة قد شهد منذ الساعات الأولى من صباح امس الأحد إقبالا كبيرا من أهل القرآن من أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، للمشاركة الفعالة فى عملية الإنتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، لاختيار ثلاثة أعضاء من بين الأسماء التى تقدمت للترشح، وفى حالة نجاح الثلاثة أعضاء الجدد سينضمون إلى من سبقوهم إلى مجلس الإدارة البالغ عددهم 17 عضوا فازوا بالتزكية ومعهم النقيب الجديد   الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية الذى فاز بالتزكية لتطابق الشروط عليه.. وعقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات التكميلية للمجلس الإدارة الجديد قال الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء-: إن مشهد توافد أهل القرآن بكثافة غير مسبوقة على مقر النقابة اليوم من جميع محافظات الجمهورية، جعلنى أشعر بالفخر والسعادة، حيث تأكد لدى الجميع حرص أهل القرآن على مصلحة القرآن الكريم وأهله.. كما وجه الشيخ حشاد الشكر والتقدير إلى كل الغيورين على مصلحة النقابة وأهل القرآن وأصحاب المعاشات. 

وخص من بين هؤلاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي كثيرا ما يدعم النقابة وأهل القرآن سواء معنويا أو ماديا أو معنويا. وأذكر بأن الوزير كان قد خصص ثلثمائة ألف جنيه للنقابة لخدمة أهل القرآن وأصحاب المعاشات على ثلث دفعات..

وأختتم الشيخ حشاد: إن مجلس الإدارة قرر عمل لوحة شرف توضع في مدخل النقابة ويوضع بداخلها أعباء النقابة ممن شاركوا في تأسيسها وتولى منصب النقيب وأفنوا حياتهم من أجل إسعاد أجيال المستقبل من قراء القرآن في العصر الجديد وهم: المشايخ عبد الباسط عبد الصمد. محمود علي البنا. أحمد الرزيقي. أبو العينين شعيشع. وأخيرا الشيخ محمد محمود الطبلاوي. رحم الله الجميع.

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