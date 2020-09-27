نقابة القراء تحدد في اجتماعها المقبل موعد الانتخابات

قال محمد الساعاتى المتحدث باسم نقابة القراء، إن مقر نقابة القراء بالسيدة زينب سيعقد جلسة هامة يوم السبت القادم الموافق للثالث من أكتوبر، سيتحدد فيها موقف النقابة من الانتخابات، والإعلان عن عقد جمعية عمومية قادمة حسب التقويم الهجرى وليس بالتقويم الميلادى حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.









وقال الشيخ محمد حشاد: نتوجه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى يعمل دائما على خدمة أهل القرآن الكريم ورفع شأن نقابتهم .







