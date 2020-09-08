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ديني

نقابة القراء: نرحب بقرار تأجيل الانتخابات.. ونثمن دور وزير الأوقاف

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:06 م
نقابة القراء
نقابة القراء
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عبد الرحمن محمد
أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- ترحيب جميع أعضاء النقابة بقرار تأجيل انتخابات النقابة. 


وقال الشيخ محمد حشاد: نتوجه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى يعمل دائما على خدمة أهل القرآن الكريم ورفع شأن نقابتهم .


وأكد حشاد أن جميع أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون كل ما يتخذه الوزير من قرارات من أجل تحقيق العدالة والمساواة، لتكون سببا مباشرا فى رفع شأن هذه النقابة التى هى نقابة أهل الله وخاصته.


من جانبه رحب الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة بقرار تأجيل الانتخابات ووصفه بالقرار الصائب، مؤكدا أنه يمكنه أن يؤدى دوره على الوجه الأكمل من أجل خدمة أهل القرآن الكريم من أى موقع، بالداخل أو الخارج.


كما أيد الشيخ صديق المنشاوى أمين صندوق النقابة قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى لا يتوانى لحظة واحدة عن خدمة أهل القرآن جميعا.


وكانت وزارة الأوقاف أعلنت خبرا هامًا عصر اليوم بشأن انتخابات نقابة القراء والمحفظين، أفاد تأجيل الانتخابات لحين رد مجلس الدولة على بعض الاستفسارات المقدمة من أعضاء النقابة، وذلك بناء على بعض الشكاوى والاستفسارات المقدمة من بعض القراء، مما دفع وزير الأوقاف لإصدار قرار بتأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض  القراء والمرشحين.


مع استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.

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