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رياضة

10 صفقات جديدة تشارك في مران سيراميكا كليوباترا بالإسماعيلية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:03 م
مران سيراميكا كليوباترا
مران سيراميكا كليوباترا بالاسماعيلية
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عبدالله هشام
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانه الأول في معسكره المغلق المقام بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث بدأ التدريب بجلسة سريعة بين هيثم شعبان المدير الفني للفريق واللاعبين، شرح خلالها خريطة العمل في فترة المعسكر، وتحديد آلية العمل في الفترة المقبلة.
بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة قوية تألق خلالها أكثر من لاعب، حيث حرص هيثم شعبان على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية.
وشاركت الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق سيراميكا كليوباترا في المران، وظهروا جميعا بمستوى فني وبدني أكثر من رائع، وهم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد القادمون من مصر المقاصة، ورجب بكار القادم من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.
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