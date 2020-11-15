Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق النسخة الثامنة والأربعين من الدورة الرياضية للجامعات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
انطلقت النسخة الثامنة والاربعون من الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية (دورة الشهيد الرفاعي) والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأ حفل افتتاح الدورة الذي اقيم بمقر الجامعة الكندية في العاصمة الادارية الجديدة بطابور عرض لفرق الجامعات المشاركة في الدورة ثم عزف السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية

وبعدها اعطى كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد اشارة بدىء الدورة.

وشهدت منافسات اليوم الاول للدورة انطلاق بطولتي الدارتس والقوس والسهم بحضور رئيسي اتحادي القوس والسهم الدكتور علاء جبر والدارتس اللواء يحيى عبد القادر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحت شعار المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي".. رئيس جامعة أسوان يشارك في ماراثون دراجات

اتحاد الجامعات يكرم الفائزين بجوائز الدورة الإلكترونية الأولى

الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة تعتمد الخطة السنوية بـ10 دورات تدريبية جديدة

ترشيحاتنا

بفستان جلد.. سيرين عبد النور بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

يعاني من الزهايمر.. خبير: حالة بايدن الصحية لن تمكنه من السيطرة على إدارة أمريكا

شاهد.. طرد ناشطة مسلمة من طائرة واحتجازها.. لهذا السبب

استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض.. هجوم قوي من مفتي السعودية على الإخوان.. فيديو

مجموعة مصر.. منتخب كينيا يتعادل مع جزر القمر بهدف لمثله.. ومهاجم اف سي مصر يسجل

السعودية تتخذ إجراءات صارمة.. إغلاق 16 مسجدا بمنطقة نجران بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مناشدة الصحة بتناولها.. مصادر الأطعمة الحمراء وفوائدها السحرية

بفستان جلد.. سيرين عبد النور بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بماكياج ناعم.. رنا سماحة تبهر متابعيها على إنستجرام