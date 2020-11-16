وكيله: الزمالك فاوض فخر الدين بن يوسف واللاعب وقع موسما واحدا لهذا النادي

كشف خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن كواليس عودة اللاعب التونسي إلى صفوف الدراويش بداية الموسم الكروي المقبل.





وقال خالد سليمان، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "رغبة فخر الدين بن يوسف كانت اللعب لفريق الإسماعيلي منذ البداية".





وتابع "فخر بن يوسف لم يوقع للمصري، والأمر اقتصر على مفاوضات بين الطرفين فقط".





وأتم "عقد بن يوسف مع الإسماعيلي موسم قابل للتجديد، ولا يوجد بالعقد شرط جزائي".





وكشف سليمان، عن حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب التونسي في الفترة الماضية.





وقال سليمان "بالفعل كان هناك اهتمام من قبل بعض المسئولين داخل نادي الزمالك، وتم التواصل معي من أجل معرفة رغبات اللاعب".





وأوضح "المفاوضات لم تتطور إلى مرحلة الجدية ولكن كانت هناك مرحلة من جس النبض تحسبًا لضم اللاعب ولكن فخر الدين أصبح لاعبًا في صفوف الإسماعيلي وهو يفضل الاستمرار مع الدراويش".