Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تخرج رتلا عسكريا من سوريا إلى العراق

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
رتل عسكري أمريكي
رتل عسكري أمريكي في سوريا
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وكالة الانباء السورية "سانا" عن خروج رتلا عسكريا للقوات الأمريكية من سوريا يضم 50 عربة مدرعة ودبابة في اتجاه الأراضي العراقية. 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية فإن: "رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية". 

يذكر أن القوات الأمريكية والكردية يسيطرون على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد صادق في أواخر العام الماضي 2019، على خطة لسحب قواته من سوريا. 

وعقب ضغط من الكونجرس وأعضاء إدارته قرر إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سقوط مروحية أمريكية في ريف الحسكة بسوريا

التحالف الدولي ينفي سقوط مروحية أمريكية في سوريا

قوات أمريكية تقتحم بلدة شرقي سوريا بعد تصفية 4 مسلحين موالين لها

ترشيحاتنا

في غضون 100 يوم.. طفل عمره 4 أعوام يفقد والديه بسبب وباء كورونا

أخبار الفن.. رانيا يوسف تعلن إصابتها بـ كورونا.. عبلة كامل تتحدث من عزلتها

الأولى لم تنتهي.. عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية.. فيديو

عزلت نفسي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا منذ شهور

4 مطالب من سكان مدينة نصر للمسئولين عن مشروع تطوير الطرق

حالته مستقرة.. إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في غضون 100 يوم.. طفل عمره 4 أعوام يفقد والديه بسبب وباء كورونا

ع الضيق.. شاهد احتفالات مهرجان ديوالي بالفيديو كونفرانس والشوارع الفارغة.. صور

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل