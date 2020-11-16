حبس المتهم بقتل شاب وشق رأسه بسبب معاكسة فتاة بالخصوص

أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس المتهم بقتل شاب وشق رأسه بسبب معاكسة فتاة 4 ايام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت منطقة الأمير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قد شهدت قيام عاطل بالتعدى على عاملا بالضرب على رأسه بلوح خشبي ما أدى إلى شطر رأسه نصفين وتوفى فور وصوله الى المستشفى بسبب قيام المتهم بمعاكسة جارة المجني عليه الذي دافع عنها ونهر العاطل بسبب معاكسته لها.





وتلقى العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص يفيد بمقتل "أ. ج 31 عاما" إثر اصابته بكسر رأسه نصفين على إثر مشاجرة مع عاطل يدعى "م. ا 19 عاما" عاطل.





تم اخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين من تحريات المباحث أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن جارته لقيام المتهم بمعاكستها فقام على إثر ذلك المتهم بضربه بلوح خشبي أدى إلى شطر رأسه نصفين وتوفى عقب وصوله المستشفى.





وعلى الفور تم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه وصرحت بدفن جثة القتيل.