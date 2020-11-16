وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك:"إن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الامور أن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء".

وكان أكد وزير التربية والتعليم، إن المصروفات المدرسية التي يقوم بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم إليهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائحة تكون أغلى قبل وجود كورونا.





وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت كثيرًا أيضا.





وتابع وزير التربية والتعليم، "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات.. لا دا التكلفة بقيت أكبر بسبب الأشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لإتمام العملية التعليمية".



