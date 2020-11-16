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تعليم

وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
وزير التعليم يكشف
وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية
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ياسمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك:"إن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الامور أن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء".

وكان أكد وزير التربية والتعليم، إن المصروفات المدرسية التي يقوم بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم إليهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائحة تكون أغلى قبل وجود كورونا.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت كثيرًا أيضا.

وتابع وزير التربية والتعليم، "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات.. لا دا التكلفة بقيت أكبر بسبب الأشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لإتمام العملية التعليمية".

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الطلاب يأخذون خدمة تعليمية متميزة مقابل دفعهم المصروفات المدرسية، وليس معنى عدم ذهابهم للمدارسة؛ أنهم لن يحصلوا على خدمات تعليمية، بل الخدمات التعليمية ستكون أفضل.




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