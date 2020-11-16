دورات تدريبية على كيفية اكتشاف إيدز النخيل في الوادي الجديد

نظمت محطة البحوث الزراعية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، الدورة التدريبية الأولى لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بقاعة الدكتور عصام بكر بمحطة البحوث الزراعية بالخارجة بحي الأمل.





وستستمر لمدة 3 أيام لتدريب المزارعين على كيفية اكتشاف وعلاج سوسة النخيل الحمراء أو " إيدز الخيل".





وأوضح الدكتور صلاح محمود جميل مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، في بيان، أن الهدف من هذه الدورة، رفع كفاءة المشاركين في مقاومة حشرة سوسة النخيل الحمراء للحد من خطورتها والقضاء عليها، وتعريفهم بسلوك الحشرة والكشف المبكر عن الإصابة والأساليب الحديثة لذلك، إضافة إلى طرق الإبلاغ عن الإصابة والوسائل المناسبة للسيطرة عليها.





اقرأ ايضا:





وأضاف صلاح، أن الدورة تضمنت تدريب 53 مزارعا من مركز الخارجة وخريجي الدبلومات والكليات الزراعية، وتضمنت الدورة محاضرة بعنوان " الأهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الاصابة بهذه الافة ومدي انتشارها في محافظة الوادي الجديد، ودور المزارع المستقبلي في مواجهة هذه الافة عن طريق عقد الكثير من الندوات التدريبية حتى تكون هناك قاعدة كبيرة من المزارعين قادرة على اكتشاف وعلاج النخيل المصاب ومعرفة الجانب الوقائي هذه الافة.





وأضاف صلاح، أن الدورة تضمنت تعريف حشرة سوسة النخيل الحمراء وسلوكها، ودورة الحياة والتعرف على جميع أطوارها من (بيضة -ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها في الطيران والتغذية.





من جانبه قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن سوسة النخيل الحمراء من أشد الآفات فتكًا بأشجار النخيل في العالم وفى مصر بصفة خاصة وتصيب جميع أنواع أشجار النخيل سواء البلح أو الزينة.





أضاف المرسى، أن الحملات والندوات الإرشادية التي تشمل مختلف الأماكن والزمامات، تبدأ بالتعريف بمظاهر الإصابة ومكانها وطرق المكافحة الكيميائية والسلوكية والوقائية، والكشف المبكر عن الإصابة والأساليب الحديثة لذلك، إضافة إلى طرق الإبلاغ عن الإصابة والوسائل المناسبة للسيطرة عليها.



