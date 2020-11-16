Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاجأة.. كورونا انتشر في إيطاليا قبل 3 أشهر من إعلان الصين عن أول إصابة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
تفشي كورونا في العالم
تفشي كورونا في العالم
Advertisements
شيماء مصطفى
مع وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم الآن إلى أكثر من 54 مليونًا، يواصل العلماء تكثيف جهودهم لفهم كيف ومتى بدأ تفشي الوباء؟.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال علماء إن فيروس كورونا المستجد ربما انتشر في إيطاليا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.

وحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان (INT) في مدينة ميلانو الإيطالية، فإن النتائج تشير إلى أن فيروس كورونا ربما انتشر خارج الصين في وقت مبكر مما كان يعتقد سابقًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "كوفيد-19"، لم يكن معروفًا قبل الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في إيطاليا في 21 فبراير الماضي ببلدة صغيرة بالقرب من ميلانو.

لكن النتائج التي توصل إليها الباحثون الإيطاليون، والتي نشرتها مجلة Tumori Journal العلمية التابعة لـ INT، تظهر أن 11.6٪ من 959 متطوعًا سليمًا مسجلين في تجربة فحص سرطان الرئة بين سبتمبر 2019 ومارس 2020، قد طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا قبل فبراير بفترة طويلة.

وأجرت جامعة سيينا اختبارًا آخر للأجسام المضادة لنفس البحث بعنوان "الاكتشاف غير المتوقع للأجسام المضادة، في فترة ما قبل الجائحة في إيطاليا".

ومن جانبه قال جيوفاني أبولون، وهو مشارك في الدراسة، لوكالة "رويترز" إن الدراسة أظهرت أن أربع حالات تعود إلى الأسبوع الأول من أكتوبر كانت إيجابية أيضًا للأجسام المضادة التي تحيد الفيروس، مما يعني أنها أصيبت في سبتمبر.

وأضاف أبولون: "هذه هي النتيجة الرئيسية: الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لم يكونوا إيجابيين فقط بعد الاختبارات ولكن كان لديهم أيضًا أجسامًا مضادة قادرة على قتل الفيروس".

وكان باحثون إيطاليون قالوا لوكالة "رويترز" في مارس الماضي، إنهم أبلغوا عن عدد أعلى من المعتاد لحالات الالتهاب الرئوي الحاد والإنفلونزا في لومباردي في الربع الأخير من عام 2019 في إشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ربما انتشر في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: رغم الموجة الثانية نصف السكان العالم لن يصابوا بفيروس كورونا

دراسة تحذر.. الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا من أصحابها

دراسة: الرجال ينتجون أجسامًا مضادة لـ فيروس كورونا أكثر من النساء

دراسة تؤكد: ربع المرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم أجسام مضادة

دراسة: مناعة المتعافين من كورونا تحميهم خمسة أشهر

مضاد من بيض الدجاج.. قطرات للأنف تحمي من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

عيار 18 بـ704 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-11-2020

إصابة جديدة بـ فيروس كورونا داخل نادى الزمالك

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

في ذكرى ميلاد استيفان روستي.. تعرف على قصة رحيله المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وعصرية.. 15 صورة تكشف عن أناقة مها أحمد في عيد ميلادها

ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس

سوزوكي تستعد لطرح suzuki baleno وsuzuki ciaz 2021 .. صور