توقيع الكشف الطبي على 2486 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، عن صرف الدواء بالمجان لـ 2486 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أجرت الكشف الطبي والفحوصات لـ 106249 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 148% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 48 %.





وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، إنه جرى صرف العلاج لمدة 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة المترددين على مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، مع صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.





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وأوضح محروس، أنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه يجري إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.





كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.



