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توك شو

استشاري نفسي يوضح الفرق بين اضطراب الشخصية والمرض النفسي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:45 م
الإضطراب النفسي
الإضطراب النفسي
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، إستشارى التحليل النفسي، إن المشكلة التي يعاني منها الكثير في هذه الايام  ، هي ان الناس ترى أن من يقوم بعمل التصرفات السيئة وغير الجيدة هو مريض نفسي، ولكن هذا خاطئ تماما، بل هو فى الحقيقة لديه اضطراب فى الشخصية.

وأضاف "عبد الرشيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المرضى النفسيين الذين يقومون بالعلاج يتواجدوا بسبب إصابتهم الضرر من الأشخاص المضطربين في الشخصية.

وتابع أن اضطراب الشخصية هو من يجعل الشخص مؤذي لغيره، لافتا إلى أنه بالفترة السابقة تم إكتشاف صفة موجودة فى الشخصية يطلق عليها "ضلالة"، ويقصد بها أن المريض العقلي لديه ضلالات.

وأكد أن الشخصية المضطربة قريبة من المرض العقلى، حيث أنهم يتشابكوا فى بعض الصفات أحيانا كثيرة، متابعا أن تلك الاضطرابات موجودة فى داخل جميع الناس ولكن بدرجات متفاوتة.

وأشار إلى أن مشكلة إضطراب الشخصية أنه معدى، كما أن المجتمع بحد ذاته من الممكن أن يؤثر على الإنسان وتجعله مضطرب الشخصية.

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