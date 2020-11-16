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محافظات

محافظ المنوفية: تخصيص 25% من أَسرّة المستشفيات العامة والمركزية لمرضى كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضرورة تكاتف كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتخطى المرحلة الراهنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة وضع خطة محكمة والمتابعة اليومية للتعامل مع الموقف لعبور المرحلة بأمن وسلام، موجهًا بتخصيص 25 % من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والتعامل الفوري في حالة تزايد الأعداد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

حيث وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بتفعيل غرفة العمليات بالمديرية لتلقى بلاغات كورونا والرد على الاستفسارات وسرعة التعامل الفوري حيال البلاغات الواردة بجانب الخط الساخن والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تفعيل اللجان المشكلة لمتابعة حالات العزل المنزلي والحالات المخالطة ، مؤكدًا أنه سيتم نزول لجان من قبل الوحدات المحلية للتأكد من وصول العلاج والمتابعة المستمرة لهم والالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والاحترازية المتبعة.

كما وجه محافظ المنوفية بسرعة إعداد خطابات لمديرية الأمن وكافة الجهات الحكومية لإلزام جميع العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية بإرتداء الكمامات الطبية والتشديد على عدم تقديم الخدمة للمواطنين بشرط إرتدائهم الكمامات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة موقف العزل بمستشفى الباجور العام وشبكات الغاز بالمستشفيات على مستوى المحافظة وكذا الوقوف على رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية ، فضلًا عن مناقشة خطة تحويل العيادات الخارجية بالوحدات الصحية .


واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات والإجراءات الوقائية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، وشدد المحافظ على إعداد تقرير يومي عن الموقف بالمحافظة. 
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