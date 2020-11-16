التعرض الجيد للشمس والرياضة والغذاء الصحي للوقاية من هشاشة العظام.. في تدريب بجامعة القناة

استكمل لليوم الثاني علي التوالي البرنامج التدريبي عن هشاشة العظام أعماله بجامعة قناة السويس .





وأكد الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة على أهمية المشاركة المجتمعية، وتدريب افراد المجتمع ورفع الوعي لديهم داخل وخارج الجامعة؛ وتابع إن رفع الوعي الصحي يعتبر من أولويات الحياة الحالية لمواجهة تداعيات كوفيد ١٩

وفي اليوم الثاني للبرنامج التدريبي عن هشاشة العظام تناول الدكتور محمد علاوي مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض - عوامل الخطورة للإصابة بهشاشة العظام والمرتبطة بنمط الحياة مثل التدخين والكحوليات، نقص الكالسيوم، نقص فيتامين( د)، وعدم التعرض الجيد لأشعة الشمس، الحياة الخاملة البعيدة عن النشاط، وعدم ممارسة الرياضة، شرب القهوة بكثرة، قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف.





ونصح الدكتور علاوي بتناول بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي تقي من الإصابة بالهشاشة، مثل الألبان، والجبن، الزبادي، المكسرات، البقوليات، الفول الصويا، السمسم، البرتقال، الخضروات الداكنة والتي تحتوي كذلك على فيتامين( د).





وأضاف إنه لا يمكن لأجسامنا امتصاص الكالسيوم بدون فيتامين (د) ، وشدد على ممارسة الرياضة وأهمها المشي.





أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

واستهدف العاملين بمديرية القوى العاملة، المديرية المالية، وكليات الألسن ، التمريض، والسياحة.



