هبة عبد العزيز: الرجل إذا أراد الزواج من أخرى عليه إخبار زوجته وترك حرية الاختيار لها.. فيديو

أكدت هبة عبد العزيز مديرة وحدة المرأة و قضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قضية تعدد الزوجات والتي من الممكن أن تحدث في المجتمع لو نظرنا لها كمضمون شرعي يتحدث الرجل والمرأة عن الأسباب بين القبول والرفض.





وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن هناك اختلافا بين طبيعة الرجل والمرأة مشيرة أن أى امرأه سوية تريد رجلا واحدا فى حياتها دون أن يكون له زوجة ثانية.





وتابعت مديرة وحدة المرأة قضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه استكمالا للشرع فأنه يمكن للرجل أن يتزوج 4 أما المرأة فلا وهو ما دائما يبرره الرجل عند الزواج من أخرى.





وأشارت عبد العزيز إلى أن هناك نساء تؤيد التعدد وهناك ضد مؤكدة أنه على الزوج إذا أراد ذلك عليه أن يعلم زوجته الأولى ولها حرية الاختيار أن تكمل حياتها معه أم لا.



