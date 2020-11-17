مص الإصبع وإخراج اللسان من علامات جوع طفلك

اتخاذ قرار الرضاعة الطبيعية مسألة شخصية، يوصي بها العديد من الخبراء الطبيين، بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بشدة بالرضاعة الطبيعية حصريًا (بدون تركيبة أو عصير أو ماء) لمدة 6 أشهر. بعد إدخال الأطعمة الأخرى ، توصي بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من عمر الطفل.





يعتمد عدد المرات التي يجب أن ترضع فيها طفلك على ما إذا كان طفلك يفضل وجبات صغيرة متكررة أو وجبات أطول. سوف يتغير هذا مع نمو طفلك. غالبًا ما يرغب المواليد الجدد في الرضاعة كل 2-3 ساعات. بحلول شهرين ، الرضاعة كل 3-4 ساعات أمر شائع ، وبحلول ستة أشهر ، يرضع معظم الأطفال كل 4-5 ساعات.



أنت وطفلك فريدان ، وقرار الرضاعة يعود لك.

دلائل على أن طفلك جائع

من أكثر الطرق شيوعًا التي يُعلمك بها طفلك أنه جائع هي البكاء. تشمل العلامات الأخرى على استعداد طفلك للرضاعة ما يلي:

لعق شفاههم أو إخراج لسانهم

التجذير ، وهو تحريك فكه أو فمه أو رأسه للبحث عن ثديك

وضع أيديهم في أفواههم

فتح فمهم

هرج

مص الأشياء

المرجع، موقع webmd

1.الرضاعة الطبيعية